福間香奈女王に西山朋佳女流三冠が挑戦する第19期マイナビ女子オープン五番勝負は、挑戦者リードで迎えた第４局が５月19日（火）に東京・将棋会館で行われました。対局の結果、力戦調の対抗形で序盤からリードした福間女王が91手で勝利。快勝で２勝２敗のタイに戻し、タイトルの行方は最終第５局にもつれ込みました。○意表の全力急戦敗戦となった前局から３週ほど空いての対局、先手となった福間女王は気分も新たに序盤に工夫を凝