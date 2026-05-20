PayPay証券で2026年4月1日〜30日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠の銘柄を、買付金額と積立件数のランキング形式で紹介します。ランキングを見ると、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が両部門で1位となり、米国株や全世界株に分散投資する王道インデックスファンドの人気が際立つ結果となりました。○積立件数ランキング1位eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2位キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)3位