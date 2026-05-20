ファイザーは5月19日、働く人の片頭痛に関する経済損失額試算および意識調査の結果を発表した。調査は月4日以上の頭痛または片頭痛の症状で日常生活に支障をきたしている20〜69歳の就労者1,040名を対象にインターネットで行われた。○働く人の片頭痛、経済損失額は年間「約1.5兆円」出勤しながらも、片頭痛が原因で「業務に支障をきたした」時間を年間で集計した「年間総生産性低下損失(プレゼンティーズム)」は、約6,200億円だっ