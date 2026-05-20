第一三共ヘルスケアは5月14日、外用消炎薬「ロキソニンSテープmini」のCMキャラクターに俳優の阿部寛を起用し、新TV-CM『貼り師』篇(15秒)を全国で放映開始すると発表した。CMでは阿部寛が「伝説の貼り師」として登場し、ミニサイズならではの使いやすさを千手観音のような動きと圧倒的な存在感で表現しているという。ロキソニンSテープmini○TV-CMストーリー「ロキソニンSテープmini」『貼り師』篇(15秒)では、“伝説の貼り師”と