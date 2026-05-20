【その他の画像・動画等を元記事で観る】音楽原作キャラクタープロジェクト『電音部』のシンオオクボエリア「Bellemule」（ベルミュール、プロデュース：ILCA）が、5月17日（日）に約1年ぶりとなるワンマンライブを開催。新曲「ヴィヴィアン」を初披露し、アンコール含め全15曲のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に包んだ。Bellemuleは、Lico（リコ）／中村花音、Ai（アイ）／谷真理佳、Yuna（ユナ）／杉本希花の3人からなる、電音