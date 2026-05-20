LIFULLが運営するLIFULL HOME'Sは5月19日、東京23区で増加傾向にある、流通価格1億円以上の「中古億ション」調査の結果を発表した。○東京23区 中古億ション率LIFULL HOME'Sに掲載された東京23区の中古マンションのうち、1億円を超える「中古億ション」の割合を調査した。2015年は1.0%、2020年は3.4%に留まっているが、2025年には18.8%まで上昇しており、流通する中古マンションの約5戸に1戸が億ションとなっている。東京23区 中古