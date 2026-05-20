【モデルプレス＝2026/05/20】タレント・歌手の後藤真希が20日、都内で自身がプロデュースしたスキンケアブランド「rall.+（ラルプラス）」ブランドローンチ発表会に登壇。肌遍歴をたどるトークコーナーで、過去の肌荒れの苦悩や、現在の美肌を保つ秘訣を明かした。【写真】40歳元モー娘。、ニキビで肌荒れしていたデビュー前の13歳秘蔵ショット◆後藤真希、10代からの肌遍歴回顧イベントでは、後藤の過去の写真とともに“肌遍歴”