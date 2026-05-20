男性を包丁で刺したとして逮捕された男は、「スマホゲームをしながらうろつく男性に腹が立った」と話しています。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、自称・鈴鹿市の会社員、永田涼容疑者(25)です。 警察によりますと、永田容疑者は20日午前1時半ごろ、鈴鹿市野町西の路上とその付近で、男性(38)の首をベルトで絞めたり、包丁で胸を複数回突き刺したりするなどして、殺害しようとした疑いが持たれています。