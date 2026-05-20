【モデルプレス＝2026/05/20】Snow Manの阿部亮平が5月20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に出席。挑戦してみたいことを明かした。【写真】スノ阿部亮平に影響受けたM!LKメンバー◆阿部亮平、ベンチャーサポートアンバサダー就任起業家の課題を解決するコンサルティングを展開している同法人のアンバサダーに就任した阿部。特大名刺を受け取ると「まずは、この名刺が入る名刺入れを買うところ