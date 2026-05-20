【新興国通貨】ドル人民元は元高一服＝中国人民元 昨日は中国人民銀行に対ドル基準値のドル安設定を受けて朝に売りが出たが、その後反発。6.7941を付けた後、6.8150超えまで上昇した。今朝も6.8172を付けるなどドル高の場面も、その後少し下げて6.8100を挟んでの推移となっている。 対円では一時の元高円安が一服。海外市場で23.30円台を付けた後、少し戻すも、23.33円前後での推移。 CNYJPY23.327USDCNY 6.8098