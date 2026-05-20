最上県勢懇話会の例会が19日、新庄市で開かれ、山形大学教授の亀井信一さんが「超小型衛星『ベニバナ・サット』プロジェクト～地域密着で産業・人材育成」と題して講演しました。亀井さんは新庄市出身で、大学院を卒業後、三菱総合研究所に入社し、宇宙ビジネスに従事しました。2024年度からは山形大学米沢キャンパスに開設された「ソーシャル・イノベーションDX」という講座担当しています。この講座は自分で社