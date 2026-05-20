「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京ドーム、同２９日・富山）の開催要項発表記者会見が２０日、大阪市内のホテルで実施された。セ・リーグの指揮を執る阪神・藤川球児監督は「レイエス（日本ハム）選手に高橋遥人（阪神）でいきたい。（内角への）クロスファイアね」と早くも宣戦布告。全パ指揮のソフトバンク・小久保監督は高橋（西武）と佐藤（阪神）のガチンコ対決を心待ちにした。