訪中後のトランプ大統領と電話会談した旨を笑顔で語った高市早苗首相。日米の親密さをアピールしたが、先の見えないイラン情勢で原油やナフサの調達不安は増すばかり。対策を講ずべき高市政権が目を背ける、日本経済の深刻な危機を解き明かす。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」苦肉の策スーパーやコンビニの棚に並ぶ商品から「色」が消えていく。そう聞いて、いよいよ不