札幌市の初夏の風物詩「さっぽろライラックまつり」が、きょうから大通公園で始まりました。会場には、花や緑の中でグルメやスイーツが楽しめるコーナーもあるほか、先着1000人限定となるライラックの苗木の無料配布には、長蛇の列ができました。さっぽろライラックまつりはメイン会場の大通公園では31日まで行われます。