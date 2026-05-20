お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウ（47）が、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の芸歴に驚かれる場面があった。番組オープニングでコンビの結成について、「ロッチ」が2005年、「ハライチ」が2006年と紹介されると、「ハライチ」澤部佑は「ロッチさんとは1年違い」と改めてビックリ。澤部の相方・岩井勇気は「結成はね。1人でやってた時期も長いから」と、コカドの芸歴に触れた。