俳優の佐々木希（38）が19日、自身のインスタグラムを更新。日常の様子をつづった投稿で、「一枚目は、息子が撮ってくれた」と長男が撮影してくれたという自身のプライベートショットを披露した。佐々木は、愛息子の視線から捉えられた自然体の笑顔を見せている。【写真】「こんなお母さん最高」着物姿で長男の七五三参りに出かける佐々木希投稿ではそのほか、日差しが強くなるこれからの季節に向けて「INTIMITE by EYEVANのサ