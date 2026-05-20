梅雨前線の影響で、西から雨雲が進んできています。午後は次第に雨の所が多くなりそうです。週末にかけて梅雨に入ったような天気、走り梅雨になりそうです。【CGで見る】梅雨前線が停滞全国の週間天気予報きょう西から雨に関東も夜は雨九州、四国、中国、近畿は昼過ぎには雨が降る所が多いでしょう。東海は夕方以降、関東は夜遅くになると、雨が降り出してきそうです。出かけるときに雨が降っていなくても傘があると良いでしょ