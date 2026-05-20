アメリカメディアは19日、トランプ大統領が6月、フランスで開かれるG7（主要7カ国）首脳会議に出席すると報じました。アメリカのニュースサイト・アクシオスは当局者の話として、6月15日からフランス東部エビアンで開催予定のG7サミットに、トランプ大統領が出席すると伝えました。またサミットでは、具体的な合意文書の署名は予定されていないものの、将来の合意に向けて共通の認識づくりを目指すとしています。議題には、イラン