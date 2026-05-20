ニュースのその先を考える記者解説。20日のテーマは「AI『クロード・ミュトス』求められる対策は？」についてです。経済部・上野美菜記者が解説します。■政府が対策パッケージ「クロード・ミュトス」とは――最近ニュースでよく耳にしますが、どういったAIなのでしょうか？「クロード・ミュトス」は、去年10月、高市首相とも面会したアメリカのIT企業アンソロピックが開発した生成AIです。ミュトスをめぐっては、日本政府は18