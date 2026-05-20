【娘に整形したいと言われたら】 5月20日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、うみの韻花（おとか）氏のセミフィクションコミックエッセイ「娘に整形したいと言われたら」を5月20日に発売した。価格は1,650円。 「シリーズ立ち行かないわたしたち」は、KADOKAWAコミックエッセイ編集部による、コミックエッセイとセミフィクションのシリーズ。思い