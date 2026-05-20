【Ank : a mirroring ape】 5月20日 連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月20日、マンガ「Ank : a mirroring ape」の連載を「月刊ヤングマガジン 2026年6号」にて開始し、ヤンマガWebでも公開した。 本作は佐藤究氏による小説を、ネーム構成・大橋ユウ氏、漫画・イナベカズ氏でコミカライズ化した作品。「鏡＝アンク」という名のたった1頭のチンパンジーを発端に、