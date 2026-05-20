ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。2026年5月20日から5月24日までの期間は、「暮らしの大応援祭」第3弾を開催。日々のコーデにぴったりハマるおしゃれなアイテムが特別価格で多数登場しています。5月20日から22日までの3日間は、お得な日替わりセールも！ さらに夏を快適＆おしゃれに楽しむための冷感アイテムや、しまむらでしか手に入らないコラボグッズなど、盛りだくさんの内