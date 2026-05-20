シーラホールディングスが後場プラス圏に転じている。午前１１時３０分ごろに２６年５月期の連結業績予想について、売上高を３４５億円から３９０億円へ、営業利益を２４億１３００万円から３０億５０００万円へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６円から７円へ引き上げ年間配当予想を１３円（前期３円５０銭）としたことが好感されている。 今期から連結決算に移行したため前期との単純比較はできないものの