２０日に実施された２０年債入札（第１９６回、クーポン３．４％）は、最低落札価格が９６円４０銭（利回り３．７１５％）、平均落札価格が９６円４４銭（同３．７１１％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は４銭で、前回（４月１４日）の２銭から拡大。応札倍率は４．０１倍となり、前回の４．８２倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS