ラクスが３日続伸している。この日、２４年１０月に提供を開始したクラウド型請求書受領システム「楽楽請求」の累計導入社数が１０００社を突破したと発表しており、好材料視されている。 「楽楽請求」は、請求書の受領から処理業務までを効率化できる、ＡＩ技術を搭載したクラウド型請求書受領システム。既に提供を開始している「楽楽精算連携プラン」では、受領した請求書をＡＩ－ＯＣＲでデータ化し「楽楽精