5月20日（現地時間19日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルがスタート。ニューヨーク・ニックスがホームのマディソン・スクエア・ガーデンにクリーブランド・キャバリアーズを迎え、第1戦に臨んだ。 ニックスは第1クォーター残り4分33秒からジェイレン・ブランソン、ミケル・ブリッジズ、ミッチェル・ロビンソンが連続