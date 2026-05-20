「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在でフジクラが「売り予想数上昇」３位となっている。 ２０日の東証プライム市場で、フジクラが大幅に５日続落。ＡＩデータセンター向けの光ファイバー・ケーブルや関連製品の需要拡大による成長期待が膨らみ、株価は急騰を演じてきた。しかし、１４日の後場に２７年３月期連結最終利益は前期比０．７％減の１５６０億