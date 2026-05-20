電子レンジで簡単調理！ブロッコリーのサブおかず2選【画像17枚】アレンジ次第で使い方無限！ブロッコリーのおかず「メインは決まったけれど、副菜はどうしよう……」そんなときに頼りになるのが、4月から国が定める「指定野菜」に仲間入りしたブロッコリーです。年間を通して比較的安定した価格で出回るそうなので、どんどん活用していきたいですね。今回はそんなブロッコリーを使った、電子レンジだけでパパッと作れる副菜レシピ