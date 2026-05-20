スイスサッカー協会（ASF／SFV）は19日、FIFAワールドカップ2026に臨むスイス代表メンバー26名を発表した。6大会連続、通算13回目のW杯出場となるスイス代表は、グループBに入り、グループステージでは6月13日にカタール代表と、同18日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表と、同23日にカナダ代表との対戦を予定している。メンバーにはすでに3度のワールドカップを経験し、スイス代表史上最多キャップ数の記録を保持する選手でも