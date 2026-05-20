イラクサッカー協会（IFA）は19日、FIFAワールドカップ2026に臨むイラク代表候補メンバー34名を発表した。アジア予選では勝ち上がることができなかったものの、大陸間プレーオフに回ったイラクは、決勝でボリビア代表と対戦し3ー2で勝利。これにより、1986年のメキシコ大会以来、10大会ぶり2度目のW杯出場を果たした。グラハム・アーノルド監督は、スペインでのトレーニングキャンプに臨む34名を発表。エースのFWアイメン・