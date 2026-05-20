フェイエノールトで３年目のシーズンが終了した。２位でフィニッシュしたチームで、上田綺世は31試合に出場し、25ゴールをマークして得点王に輝く。エールディビジでは日本人選手として初の快挙だ。森保ジャパンのエース候補は、５月19日に自身のインスタグラムを更新。「2025/26」と題し、次のように発信した。「大きな怪我もなく、とても充実したシーズンになりました。優勝には届きませんでしたが、ようやくチームに貢献