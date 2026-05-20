¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①②BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢¡È¥Ð¥¤¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÇÌ¥ÎÏÊü¤Ä ③¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥àー¥Óー ④⑤Àè¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖJung Kook for Calvin Klein¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥àー¥Óー BTS¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤¬¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ°î¤ì¤ë¡È¥Ð¥¤¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¡£Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£BT