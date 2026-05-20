【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JAEJOONG（ジェジュン）の日本デジタルシングル「OASIS」が、5月27日に配信されることが決定。併せて同曲MVのティザー映像も公開となった。 ■テーマは孤独や絶望の中で出会う“たったひとつの救い” 「OASIS」は、孤独や絶望の中で出会う“たったひとつの救い”をテーマにした楽曲。乾ききった心の中に差し込む光のような存在によって、再び前へ進む力を取り戻し