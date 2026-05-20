【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年4月3日から5日までの3日間、横浜の街全体を舞台に開催され、合計約9万人を動員した『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』。 「日本の響きを世界へ」をコンセプトに掲げる本フェスの海外公演が、昨年に続き2026年もクアラルンプール・台北にて開催される。このたび、8月1日クアラルンプール公演および8月8日台北公演のチケット販売詳細が公開された。