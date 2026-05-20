【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの神宮寺勇太が、パートナーシップ契約を結ぶミキモトの特別なハイジュエリーオーダーを体験。通常は入ることができないアトリエを訪れ、1世紀以上も受け継がれてきたミキモトのクラフツマンシップに触れながら、神宮寺がひとつのジュエリーが出来上がるまでを追体験する様子を収めたムービーも公開となった。 ■神宮寺勇太