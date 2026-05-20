20日13時現在の日経平均株価は前日比855.01円（-1.41％）安の5万9695.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は195、値下がりは1349、変わらずは20と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は262.28円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が138.78円、フジクラ が65.97円、ファナック が50.12円、ＴＤＫ が38.97円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均