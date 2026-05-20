2026年5月19日、中国メディア・ウォール街見聞によると、韓国サムスン電子の半導体部門の元CEO、キョン・ゲヒョン（慶桂顕）氏は18日にソウル市で開催された韓国工学アカデミー（NAEK）の第285回フォーラムでの講演で、世界のメモリチップ価格が来年下半期に下落を始めるとの予測を明らかにした。24年5月までサムスン電子の半導体部門CEOを務めたキョン氏は、世界市場を調査した研究機関のデータを引用し、世界的にメモリの生産能