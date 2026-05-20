俳優の古川琴音が20日、都内で行われた6月1日から始まるNHK夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（総合テレビ、月〜木後10：45）取材会に登壇。共演の竹中直人とのエピソードを披露した。【集合ショット】華やか！笑顔をみせる古川琴音＆中村蒼＆伊藤万理華「初対面が苦手で緊張する」と話す古川。竹中直人とはゲームセンターに行くシーンを共に撮影したそう。待ち時間にアイスホッケーやゾンビゲームで遊んだといい、「それです