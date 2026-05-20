ワイン生産者としても知られるフィリップ・トルシエ元サッカー日本代表監督（７１）が１９日、北海道仁木町の「ニキヒルズワイナリー」を訪れ、町内のワイン醸造家らと意見交換した。トルシエさんは２００２年のワールドカップ（Ｗ杯）で日本代表を初めて決勝トーナメントに導いた名将。１４年からは、メルロー品種を主体としたワイン銘醸地、仏ボルドー地方サンテミリオンでワイナリーを営む。今回は、温暖化が進む北海道で