フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、東アフリカにあるタンザニアを満喫する様子を公開し、話題を呼んでいる。【映像】宇賀なつみの水着姿やタンザニアでのプライベートショットこれまでもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地を旅する様子を発信してきた宇賀。2025年9月17日の更新では、俳優の清水みさととともにアイスランドの温泉「ブルーラグーン」を満喫する水着姿を披露し、