女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が21日、第39話が放送される。りん（見上）は医局を訪ね、千佳子（仲間由紀恵）の主治医・今井（古川雄大）にある相談をする。一方の直美（上坂）はりんに頼まれた買い物帰りに思わぬところで寛太（藤原季節）と再会する。吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治の