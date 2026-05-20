3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のキーボード・藤澤涼架（33）の喜びの報告に、メンバーやファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】ミセス藤澤“雰囲気一変”のセクシーな姿や最新ショット藤澤はこれまでにもInstagramで、「#こどもの日」とハッシュタグを付けた幼少期ショットや、「一瞬どなたかと思いました」「まじで色々アウトすぎる！」とコメントが寄せられた、雰囲気が一変したセクシーな姿を公開してき