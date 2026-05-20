俳優の須藤公一が２０日、インスタグラムを更新。人気ドラマ「天までとどけ」シリーズで共演した亡き綿引勝彦さんとの思い出の写真をアップした。須藤は「先日母上の命日に母上、公平くんの墓参りへ」と切り出し、「天までとどけ」で母親役だった岡江久美子さん、公平役だった金杉太朗さんの墓参りをしたと明かした。須藤は４月２３日のインスタで、岡江さんの墓参りへ、信平役だった河相我聞と行ったことを報告している。