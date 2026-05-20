アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の阿部亮平（３２）が２０日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に登場した。アンバサダーに就任した阿部は、肩書が書かれた特大名刺を授与されると「普段アイドルはなかなか名刺を持ち歩く機会がない。こういう風に自分の名前がしっかり入った名刺は感慨深い」としみじみ。名刺交換についても「マネージャーが交換する様子は見ていたので、加わりたい」と