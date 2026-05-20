米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴが１９日（日本時間２０日）に放送され、元新日本プロレスのＥＶＩＬ改めＮＡＲＡＫＵが、ＮＸＴ王者トニー・ディアンジェロに警告を放った。新日本を１月末で退団した元ＩＷＧＰヘビー級王者は、３週前のＮＸＴに初登場。王者ディアンジェロに宣戦布告すると、先週はＷＷＥデビュー戦でリンセ・ドラドに快勝した。１７日には同じＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイと結婚していたことを公