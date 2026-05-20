筆者の話です。健康管理に非常にストイックだった夫が、ある時期から一切の健康習慣をやめてしまいました。私が助言しても「うるさい」と拒絶。毎晩浴びる様に飲食するようになっていきます。禁煙していたのに煙草も復活。その後、夫と私が直面した衝撃の出来事とは……。 夫の変化 かつての夫は、健康に人一倍うるさく食事の内容に驚くほど気を遣う人でした。 体重はグラム単位で管理し、早朝のランニングと筋トレを