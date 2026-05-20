記事ポイント16年連続市場シェアNo.1のシステム証跡監査ツール「ESS REC 6」が最新バージョンV6.2へリモート作業の監視中断を自動検知し、作業者の画面を強制ロックする新機能を搭載顔認証の精度向上やペア設定機能の追加で、オンサイト・リモート双方の不正操作リスクを低減 エンカレッジ・テクノロジが手がけるシステム証跡監査ツールの最新バージョン「ESS REC 6」V6.2が、2026年5月12日より販売を開始しました。特権IDに