「SONGS THE ALFEE」スタジオトークの模様 「SONGS THE ALFEE」が、5月28日よる10時からNHK総合で放送される。貴重なライブ映像や大泉洋も“声が枯れるほど笑った”とんでもライブエピソードを披露する。【写真】「SONGS THE ALFEE」場面カット＆スタジオライブの模様「SONGS」にデビュー52年目のTHE ALFEEが登場。3人の色彩豊かなボーカルと、親しみやすいキャラクターで人気を集め、若い世代のファンも増え続けて