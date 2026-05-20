記事ポイントフジ日本株式会社が発酵性食物繊維イヌリンブランド『Inulina(R)』をリニューアル77年の糖研究と独自製法による”腸内発酵100％”のイヌリンを採用リニューアル第一弾商品は2026年6月に発売予定 腸内環境を意識した食生活が注目を集めるなか、フジ日本が発酵性食物繊維イヌリンを活用したブランドを刷新します。サトウキビ由来の独自製法イヌリンを軸に、腸を起点とした健康をテーマにした次世代腸活ブランドとし