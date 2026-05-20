記事ポイント電動トゥクトゥク「ビベルトライク」シリーズ3モデルが横浜に集結人気No.1モデル「VIVEL COCO」は100V／200V充電対応・レインカバー標準装備5月30日・31日のイベントで乗り込み体験・写真撮影が可能 神奈川県伊勢原市発のEVモビリティブランド「VIVEL(ビベル)」を展開するバブルが、2026年5月30日（土）・31日（日）に横浜で開催される「tvkかながわMIRAIストリート2026」に出展します。展示されるのは、電動トゥ